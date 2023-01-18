2023/01/18 | 07:59 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قال وزير الخارجية السعودي، الأمير فيصل بن فرحان إن بلاده تحاول إيجاد طريق للحوار مع إيران لافتا إلى أن أمن الطاقة يعتبر أمرا أساسيا للمملكة.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (وزير خارجية السعودية من دافوس: نحاول إيجاد طريق للحوار مع إيران.. وأمن الطاقة أساسي للمملكة) نشر أولاً على موقع (CNN بالعربية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (وزير خارجية السعودية من دافوس: نحاول إيجاد طريق للحوار مع إيران.. وأمن الطاقة أساسي للمملكة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (CNN بالعربية).