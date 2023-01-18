2023/01/18 | 08:45 - المصدر: السومرية نيوز

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السومرية نيوز – أمنأفاد مصدر أمني، اليوم الأربعاء، بأن قطعات وزارة الداخلية ستدخل حالة الإنذار القصوى بدءا من صباح يوم الخميس بسبب نهائي خليجي 25.

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