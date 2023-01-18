أنباء عن سعي

2023/01/18 | 09:05 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تستعد مايكروسوفت لإجراء خفض جديد في قوتها العاملة في العالم، وفق ما أفادت تقارير إعلامية الثلاثاء، في ظل مواصلة شركات التكنولوجيا العملاقة تقليص عدد موظفيها لتخطي الظروف الاقتصادية الصعبة.

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