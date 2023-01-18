جنرال أمريكي متقاعد يفصّل أسباب

2023/01/18 | 09:07 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ناقش الجنرال الأمريكي المتقاعد، مارك هيرتلنغ، الديناميكيات المتنافسة داخل القوات الروسية مع مذيعة CNN، إيرين بورنيت.وقال هيرتلنغ إنه يعتقد أن جيش وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو "سينهارون في نهاية المطاف، وهذه الاحتمالية تصبح أكبر يومًا بعد يوم".

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