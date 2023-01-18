النزاهة: استقدام مدير عام هيئة استثمار كربلاء الحالي

2023/01/18 | 09:21 - المصدر: وكالة النبأ

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- لقيامه عمداً بارتكاب ما يخالف واجبات وظيفته.

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