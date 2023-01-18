2023/01/18 | 09:30 - المصدر: وان نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: LIP7bIZAWQU

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. التنافس بين أمريكا وإيران يشتعل بزيارة ماكغورك وقـ،ـاآني للعراق بتوقيت واحد| اخبار الثامنة 2023/1/17) نشر أولاً على موقع (وان نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. التنافس بين أمريكا وإيران يشتعل بزيارة ماكغورك وقـ،ـاآني للعراق بتوقيت واحد| اخبار الثامنة 2023/1/17) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وان نيوز).