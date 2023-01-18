أسعار الذهب تتراجع مع صعود الدولار عالمياً

2023/01/18 | 09:33 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز _ بغداد

تراجعت أسعار الذهب بشكل طفيف، اليوم الأربعاء، مع ارتفاع الدولار الأمريكي، لكن التوقعات بتباطؤ وتيرة رفع مجلس الاحتياطي الاتحادي لأسعار الفائدة حدت من الخسائر.

وانخفض الذهب في المعاملات الفورية 0.3 بالمئة إلى 1898.79 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 02:56 بتوقيت جرينتش.

وتراجعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.2 بالمئة إلى 1900 دولارات.

وارتفع مؤشر الدولار 0.3 بالمئة، ويجعل ارتفاع الدولار الذهب أكثر تكلفة بالنسبة للمشترين من حائزي العملات الأخرى.

ويستفيد المعدن من تراجع أسعار الفائدة، إذ يقلل من تكلفة الفرصة البديلة لحيازة الذهب الذي لا يدر عائدا.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، تراجعت الفضة في المعاملات الفورية 0.1 بالمئة إلى 23.90 دولارا للأوقية، ونزل البلاتين 0.6 بالمئة إلى 1033.06 دولارا، وانخفض البلاديوم 0.2 بالمئة إلى 1740.30 دولار.

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