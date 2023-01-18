شرطة كركوك تتوعد مطلقي العيارات النارية بالسجن

2023/01/18 | 09:45 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - كركوك

أكدت قيادة شرطة كركوك، اليوم الاربعاء، أنه سيتم إتخاذ اجراءات قانونية مشددة للحد من ظاهرة اطلاق العيارات النارية، فيما توعدت مطلقيها بالسجن لمدة لا تقل عن سنة.وذكر إعلام القيادة في بيان تلقته (بغداد اليوم)، أنه "ستتخذ قيادة شرطة كركوك أجراءات مشددة على مطلقي العيارات النارية في حال فوز منتخبنا الوطني لكرة القدم في بطولة خليجي 25 لما له من مخاطر على حياة المواطنين".

وأضاف أنه "سيتم توقيف اي شخص يطلق العيارات النارية وفق القرار 570 لسنة 1982 والذي يعاقب بالحبس لمدة لاتزيد على ثلاث سنوات ولا تقل عن سنة".

واشار الى أن "على المواطنين الكرام الالتزام بالقانون والاحتفال بطريقة حضارية".

تحرير: أ.ق

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