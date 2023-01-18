مدفأة كهربائية تبيد عائلة بأكملها في الكاظمية ببغداد

2023/01/18 | 09:45 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

أفاد مصدر أمني، اليوم الأربعاء، بمصرع عائلة كاملة نتيجة حادث حريق في منطقة الكاظمية ببغداد.

وقال المصدر لـ(بغداد اليوم)، إنه "عائلة كاملة مكونة من أب وأم وثلاثة أولاد لقت مصرعها نتيجة حادث حريق اندلع داخل منزلهم ضمن مدينة الكاظمية".

وأضاف أن "الحريق حدث نتيجة تماس كهربائي (مدفئة كهربائية)"، مشيرا الى أن "الاب كان منتسب في حماية المنشآت".

تحرير: ر.



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