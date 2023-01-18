امريكا.. مقتل وإصابة ثلاثة اشخاص باطلاق نار في واشنطن

2023/01/18 | 09:47 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ أفادت وسائل إعلام أمريكية بأن امرأة قتلت، فيما أصيب اثنان آخران في إطلاق نار في جنوب شرق العاصمة واشنطن ليلة الثلاثاء.وحسب شرطة العاصمة فإن إطلاق النار وقع قرابة الساعة التاسعة مساء بالتوقيت المحلي، بالقرب من حدود العاصمة مع مقاطعة برينس جورج بولاية ماريلاند، معلنة أن امرأة توفيت في مكان الحادث، وأصيب رجل […]

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مقتل وإصابة ثلاثة اشخاص باطلاق نار في واشنطن أولاً على ايرث نيوز.

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