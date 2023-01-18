طائرة تستغيث في الجو.. سيارات الإسعاف تهرع وفيديو يرصد الهبوط الاضطراري

2023/01/18 | 09:47 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- هرعت سيارات الإسعاف إلى مطار سيدني، بعد ظهر الأربعاء، بعد أن أطلقت طائرة ركاب تابعة لشركة كوانتاس الأسترالية نداء استغاثة وهي في الجو.

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