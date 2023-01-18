"حركة غير لائقة"... لاعب البحرين يتعرّض لعقوبة قاسية

2023/01/18 | 10:30 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قررت لجنة الانضباط في الاتحاد الخليجي

لكرة القدم فرض عقوبة قاسية على لاعب

المنتخب البحريني مهدي آل حميدان، بسبب

قيامه بحركة "غير لائقة"، عقب نهاية

مواجهة منتخب بلاده مع عمان في "خليجي 25".

وقرّرت

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