الإعدام لداعشي بارز عَمل في قاطع الطارمية

2023/01/18 | 10:41 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - أصدر القضاء العراقي، حكما بالإعدام شنقا حتى الموت بحق أحد ابرز اعضاء فلول “داعش” الإرهابي بعد اعتقاله في وقت سابق من قبل مديرية الأمن (التحقيقات والأمن الوقائي) في هيئة الحشد الشعبي شمال العاصمة بغداد.وكان الإرهابي مسؤولا عن تعذيب وابتزاز المواطنين العزل وبعدها شارك بمعارك صد تقدم القوات الأمنية نحو قضاء الحويجة وبعد معارك الانتصار تخفى بين الأهالي وذهب للعمل في قاطع شمال بغداد (الطارمية) واستلم إدارة عدة مضافات تحتوي على العبوات الناسفة والاسلحة الخفيفة والمتوسطة والصواريخ وشارك بعدة عمليات استهدفت القوات الأمنية.وقد تم إلقاء القبض عليه سابقاً بخطة استخبارية نوعية وكمين محكم تم استدراجه واعتقاله بعملية دقيقة في شمال بغداد من قبل مديرية الأمن والانضباط بعد استحصال الموافقات القضائية وبعد اكمال التحقيقات احالته الى القضاء العراقي وتم اصدار حكم بحقه (بالإعدام شنقاً حتى الموت).

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