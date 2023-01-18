تتنقل بين محافظتين.. الاطاحة بعصابة لتجارة المخدرات في كربلاء

2023/01/18 | 10:41 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

أعلنت مديرية اعلام الحشد الشعبي، اليوم الأربعاء، الاطاحة بعصابة لتجارة المخدرات تتنقل بين محافظتي كربلاء والنجف.

وقالت المديرية في بيان تلقته (بغداد اليوم) إن " قوة من اللواء 13 في الحشد الشعبي وبالتعاون مع معاونية الاستخبارات والمعلومات في هيئة الحشد الشعبي تمكنت، اليوم الاربعاء، من الإطاحة بعصابة لتجارة المخدرات تتنقل بين محافظتي كربلاء والنجف".

وأضاف البيان أن "ذلك جاء خلال عملية أمنية نوعية و كمين محكم استمر لعد ساعات".

من جانبه صرح آمر اللواء 13 بالحشد قاسم مصلح وبحسب البيان انه "بعد ورود معلومات استخبارية وبتنسيق عال بين لوائنا والاستخبارات في هيئة الحشد تمكنا من إلقاء القبض على ثلاثة متهمين وبحوزتهم مواد مخدرة بعد نصب كمين محكم استمر لعد ساعات ومراقبة من كربلاء الى النجف ومن ثم من النجف الى كربلاء بعد جلبهم حبوب مخدرة من مموليهم".

وأوضح ان "عملية إلقاء القبض كانت بالجرم المشهود وجاءت وفق مذكرة قضائية رسمية".





تحرير: أ.



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