غداً.. العراق يدخل حالة

2023/01/18 | 10:41 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

أفاد مصدر أمني، اليوم الأربعاء، بدخول القطعات الأمنية حالة الإنذار القصوى في عموم محافظات العراق ليوم غدا الخميس.

وقال المصدر لـ(بغداد اليوم)، إن "وزير الداخلية عبد الأمير الشمري اصدر امرا الى قطعات الداخلية كافة، بدخول القطاعات حالة الإنذار القصوى (ج) اعتبارا من الساعة السادسة صباح يوم غدا الخميس في جميع المحافظات العراقية"، مضيفا أنه "سيتم تفعيل الجهد الاستخباراتي أيضا".وأوضح أن "هذا الاجراء يأتي بالتزامن مع نهائي كأس الخليج العربي بنسخته لـ25 المقام في البصرة بين العراق وعمان"، مبينا أن "حالة الإنذار تستمر لحين انتهاء الاحتفالات، وتحسباً لأي طارئ قد يحصل".

تحرير: ر.



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