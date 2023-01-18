القضاء يصدر حكما بالإعدام بحق قيادي في داعش

2023/01/18 | 11:15 - المصدر: السومرية نيوز

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أعلنت هيئة الحشد الشعبي، اليوم الأربعاء، اصدار القضاء حكماً بالإعدام شنقا حتى الموت بحق أحد ابرز عناصر "داعش" الإرهابي.

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