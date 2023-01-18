نقص الادوية في المستشفيات الحكومية يثقل كاهل المواطن

2023/01/18 | 11:19 - المصدر: وكالة النبأ

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مذاخر الادوية والمكاتب العملية والصيدليات الخاصة والاهلية تمكنت من سد العجز الحاصل في الادوية.

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