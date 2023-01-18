الأمن الوطني يلقي القبض على (27) متهماً بنقل وتجارة المخدرات

2023/01/18 | 11:29 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تمكنت مفارز جهاز الأمن الوطني

واستناداً لمعلومات استخبارية دقيقة من

إلقاء القبض على (27) متهماً بتجارة ونقل

المخدرات بينهم امرأة صادرة بحقهم

مذكرات قبض قضائية في محافظات (بغداد،

وبابل، والنجف الاشرف،

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