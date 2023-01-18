وزارة التربية تنجز (500) ترقية علمية لحملة الشهادات العليا في جميع المحافظات

2023/01/18 | 11:29 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وجه وزير التربية الدكتور إبراهيم نامس

الجبوري اللجنة المركزية بالاسراع في

انجاز معاملات حملة الشهادات العليا

كونهم مصانع للعلم و ذخيرة من النتاجات

العلمية و الادبية و يجب أن ينالوا

اهتمامًا خاصًا على

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