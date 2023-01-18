الزراعة تعلن عن تعيين جميع الدرجات الوظيفية الخاصة بالاطباء البيطريين ضمن موازنة ٢٠٢٢

2023/01/18 | 11:29 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكد وزير الزراعة المهندس عباس جبر

العلياوي استمرار جهوده المبذولة

لتضمين جميع الدرجات الوظيفية الخاصة

بالأطباء البيطرين والبالغ عددها ٤٩٣٧

درجة وظيفية ضمن موازنة عام ٢٠٢٢.

وشدد العلياوي ان الاصرار ع

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