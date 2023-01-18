2023/01/18 | 11:30 - المصدر: قناة دجلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: JJGHd442Cp0

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. دراسة:الهوس بالمثالية والكمال يسبب ارهاق الابناء) نشر أولاً على موقع (قناة دجلة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. دراسة:الهوس بالمثالية والكمال يسبب ارهاق الابناء) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة دجلة).