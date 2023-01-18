2023/01/18 | 11:30 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم - مصرع وزير الداخلية الأوكراني بحادث تحطم طائرة قرب العاصمة كييف.يتبع ...





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