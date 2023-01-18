الإطاحة بخمسة ارهابيين

2023/01/18 | 11:30 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بابل

أعلنت خلية الإعلام الامني، اليوم الاربعاء، الاطاحة بـ 5 ارهابيين خطرين احدهم المسؤول عن الهجوم على دورية شرطة واستشهاد منتسب وإصابة آخرين في محافظة بابل.

وذكرت الخلية في بيان تلقته (بغداد اليوم)، أنه "استناداً لمعلومات استخباراتية دقيقة، تمكنت وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية في وزارة الداخلية وبعمليات استباقية منفصلة، أسفر عنها القاء القبض على خمس ارهابيين بمناطق متفرقة من محافظة بابل والمطلوبين وفق احكام المادة (٤/أرهاب) لانتمائهم لعصابات داعش الارهابية ، والذي اعترفوا من خلال التحقيقات الاولية بأنتمائهم لتلك العصابات الاجرامية".

وأوضحت الخلية بحسب البيان أنه "اعتراف احد الإرهابيين والمكنى (ابو كرار ) بالاشتراك بعدة عمليات ارهابية منها الهجوم بعبوة ناسفة على دورية تابعة لمركز شرطة التحرير شمال بابل وادى الهجوم الى اصابة عدد من المنتسبين واستشهاد احدهم".وأشارت الى أنه "تم تدوين اقوالهم ابتدائيا وقضائيا بالاعتراف واتخذت بحقهم الاجراءات القانونية".

تحرير: أ.ق

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