2023/01/18 | 11:30 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم ـ بغداد

أعلن جهاز الامن الوطني، اليوم الأربعاء، القاء القبض على 27 متهماً بتهمة تجارة المخدرات ونقلها في ست محافظات.

وذكر الجهاز في بيان تلقته (بغداد اليوم) أنه "مفارز جهاز الأمن الوطني واستناداً لمعلومات استخبارية دقيقة تمكنت من إلقاء القبض على (27) متهماً بتجارة ونقل المخدرات بينهم امرأة صادرة بحقهم مذكرات قبض قضائية في محافظات (بغداد، وبابل، والنجف الاشرف، والمثنى، والديوانية، والأنبار)".

وأضاف البيان أنه "اثنين منهم كان بحوزتهما (28) ألف حبة من مادة (الكبتاكون)، فضلاً عن مواد مخدرة أخرى وأدوات تعاطي متنوعة".





وتابع أنه "تم جرى تدوين أقوال المتهمين وإحالتهم مع المضبوطات إلى الجهات المختصة لينالوا جزاءهم العادل".





ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بجريمة تجارة المخدرات.. الأمن الوطني يلقي القبض على (27) متهماً) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (بجريمة تجارة المخدرات.. الأمن الوطني يلقي القبض على (27) متهماً) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).