النصيري: 426 الف مستفيد من مبادرات البنك المركزي

2023/01/18 | 11:36 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز-بغداد

اشاد المستشار الاقتصادي والمصرفي لرابطة المصارف الخاصة العراقية سمير النصيري، اليوم الاربعاء، بالنتأئج التي حققتها مبادرات البنك المركزي الاقراضية البالغة 18 تريليون دينار.

وقال النصيري أن "البيانات الرسمية لعام 2022 تشير الى ان المستفيدين من المبادرات بلغ بحدود 426 الف مواطن وان مجموع المبالغ التي تم اقراضها من مجموع المخصص بلغت 11٫5 تريليون دينار وبنسبة تنفيذ 63% ، على المستوى الاجمالي تشكل منها تخصيصات تنشيط قطاع الاسكان 8٫6 تريليون دينار وبنسبة تنفيذ 86% للمصرف العقاري و78%لصندوق الاسكان لتشجيع المواطنين على شراء وحدات سكنية او انشاء عقارات سكنية في المجمعات السكنية والمدن وبحدود 150الف وحدة سكنية".

وأكد النصيري ان "القروض التي منحتها المصارف الخاصة تشكل 62% من المخصص لها من البنك المركزي البالغ 4 تريليون دينار اضافة الى تخصيص 4ترليون دينار اخرى الى المصارف الحكومية المتخصصة كالمصرف الصناعي والزراعي وتمويل المشاريع الكبيرة والى مشاريع الطاقة المتجددة"، موضحا ان "مجموع القروض الممنوحة لجميع القطاعات عدا الاسكان ساهمت بتشغيل 60 الف مشروع صغير ومتوسط وكبير وتشغيل اكثر من 271 الف مستفيد عاطل في هذه المشاريع الممولة. من الخريجين والحرفيين والمواطنين".

وأوضح ان "المبالغ المتبقية من الـ 18 تريليون دينار والبالغة تقريبا 6٫5 تريليون دينار ستمنح هذه السنة 2023 لتمويل المشاريع الصغيرة والمتوسطة الزراعية والصناعية والاسكانية والتجارية والصحية والسياحية ولجميع القطاعات الاقتصادية .ويتوقع زيادتها في ضوء الحاجة لتنشيط الدورة الاقتصادية وتحفيز الاقتصاد الوطني".

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