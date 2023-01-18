 التخطيط: منح  775 براءة اختراع عراقية في 2022

2023/01/18 | 11:36 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز-بغداد

اعلنت وزارة التخطيط، اليوم، الاربعاء عن حصيلة فعاليات الجهاز المركزي للتقييس والسيطرة النوعية المنفذة خلال العام المنصرم، ٢٠٢٢.

وقال المتحدث الرسمي للوزارة عبدالزهرة الهنداوي، في بيان ان "دوائر واقسام وفرق الجهاز المركزي للتقييس والسيطرة النوعية تمكنت خلال العام الماضي من تحقيق نسبة عالية من الخطة السنوية"، مبينا ان "الجهاز تمكن من فحص (٧٢٪؜) من المنتجات المحلية و(٥١٪؜) من المنتجات المستوردة، والتي كانت مطابقة للمواصفات العراقية، مضيفا ان اجراءات الفحص شملت معايرة (٥٥٨٩) ذراعا لمحطات الوقود السائل، و (١٧٨٥) ميزانا للصاغة، و(١٦٤٠) خباطة ومعمل اسفلت، و(١٨٥٠) ميزانا جسريا، فيما تم منح (٦٣٢) اجازة ممارسة مهنة الصياغة، وتفتيش (٧٦٥٨) محلا للصاغة، وضبط (٤٨) محلا مخالفا تمت احالة اصحابها الى المحاكم."

واضاف الهنداوي، ان "عدد شهادات براءات الاختراع الممنوحة خلال العام الماضي بلغ (٧٧٥) براءة اختراع،ومنح (٧٠) شهادة للنماذج الصناعية، (٦) شهادات للجودة، و(٦٥) شهادة لمدققي الجودة الداخليين".

وفيما يتعلق بفحص المركبات، اوضحت الوزارة، ان "الجهاز تلقى اكثر من (٣) الاف طلبا الكترونيا، ومن خلال التدقيق ، ظهر ان عدد الطلبات المطابقة بلغ (٢٦٢٤) طلبا، فيما كان عدد السيارات المطابقة للمواصفة العراقية (٢٤) الفا و(٦٧٥) سيارة".

وفي سياق ذي صلة، تمكنت فرق الجهاز المركزي للتقييس والسيطرة النوعية من "اجراء (٥) الاف و(١١٨) كشفا موقعيا على المعامل، وسحب (١١٧) نموذجا من الاسواق، واصدار (٨٨) مواصفة قياسية، واعداد (٣٦) مواصفة معملية جديدة، وكل ذلك جرى خلال العام الفائت ٢٠٢٢."

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