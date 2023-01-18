2023/01/18 | 11:38 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- هناك تفاصيل اخرى بخصوص مقتل وزير الداخلية الاوكراني ونائبه المركز الخبري الوطني.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (مقتل وزير الداخلية الاوكراني ونائبه) نشر أولاً على موقع (المركز الخبري) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (مقتل وزير الداخلية الاوكراني ونائبه) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المركز الخبري).