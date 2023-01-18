أوكرانيا.. مقتل وزير الداخلية ومسؤولين آخرين بتحطم مروحية في كييف

2023/01/18 | 11:51 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قتل 16 شخصا بينهم وزير الداخلية الأوكراني وطفلان جراء تحطم مروحية قرب روضة أطفال صباح الأربعاء في منطقة كييف، حسبما أعلنت الشرطة الأوكرانية.

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