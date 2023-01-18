2023/01/18 | 11:57 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

التالي

منذ 35 دقيقة

مدرب منتخبنا الوطني: قلقون من نزلات البرد التي أصابت اللاعبين قبل نهائي خليجي 25

منذ 57 دقيقة

رئيس اتحاد الكرة النايجيري يصل البصرة

منذ 15 ساعة

اللجنة التنظيمية: العراق يعتزم تنظيم بطولات كروية بعد خليجي 25

منذ 21 ساعة

طاقم التحكيم الكامل لنهائي كأس الخليج بين العراق وعُمان

منذ 22 ساعة

العراق بالأبيض في نهائي خليجي 25

منذ 24 ساعة

حكم قطري ضمن طاقم نهائي كأس الخليج بين العراق وعمان

منذ يومين

عمان تتغلب على البحرين وتضرب موعداً مع العراق في نهائي خليجي 25

منذ يومين

كاساس: اهدي فوز التأهل لنهائي الخليج إلى أرواح ضحايا الحادث المروري

منذ يومين

منتخبنا الوطني يتأهل إلى نهائي بطولة خليجي 25

منذ يومين

التشكيلة الاساسية لمنتخبنا الوطني في مواجهة نظيره القطري

مقالات ذات صلة

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (مدرب عُمان: فخور بالوصول للمباراة النهائية والأمر لم يكن سهلاً) نشر أولاً على موقع (وكالة تقدم الاخبارية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (مدرب عُمان: فخور بالوصول للمباراة النهائية والأمر لم يكن سهلاً) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة تقدم الاخبارية).