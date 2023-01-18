مدرب منتخبنا الوطني: قلقون من نزلات البرد التي أصابت اللاعبين قبل نهائي خليجي 25

2023/01/18 | 11:57 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

كشف مدرب منتخبنا الوطني لكرة القدم خيسوس كاساس، أنه يريد مفاجأة المنتخب العُماني في نهائي كأس الخليج “خليجي 25”.

وقال كاساس في المؤتمر الصفي الخاص بالمباراة النهائية إن “بلوغ نهائي كأس الخليج كان حلما والطريق لم يكن سهلاً، وفي النهائي أريد مفاجأة المنتخب العُماني وسنحاول صنع الخطورة على مرماهم وسنفعل ذلك بطريقتنا الخاصة”.

وبين أن “المباراة النهائية من الممكن أن تحسم بتفاصيل صغيرة، بعد كل مباراة نحلل ما حدث فيها ونشخص الأخطاء نحن نرسم الطريق للاعبين وكل ما عليهم السير فيه”.

وتابع “نقلق من نزلات البرد التي أصابت اللاعبين قبل نهائي كأس الخليج في نفس الوقت أنا محظوظ لأنني أمتلك لاعبين يلعبون في عدة مراكز”، لافتاً إلى إن “أعضاء الجهاز الفني كانوا لاعبين سابقين وهذا ما سهل مهمتنا مع لاعبي العراق”.

يذكر ان العراق سيواجه عُمان في نهائي كأس الخليج عند الساعة السابعة من مساء يوم غد الخميبس.

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