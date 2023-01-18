اسعار الدولار تحافظ على ارتفاعها في اسواق بغداد.. تعرف على اخر تحديث

2023/01/18 | 12:01 - المصدر: يس عراق

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يس عراق: بغداد

حافظت اسعار صرف الدولار في الاسواق المحلية اليوم الاربعاء، على الارتفاع المسجل يوم امس الثلاثاء.

حيث سجلت بورصة الكفاح في العاصمة بغداد، تسجيل 160,500 دينار لكل 100 دولار.

بالمقابل بلغ السعر في اغلب الصيرفات بواقع: شراء 160,000، وبيع 161,000″.

وجاءت الاسعار في باقي بورصات المحافظات كالاتي:

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النجف – السعر في البورصة

160,600

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البصرة – السعر في البورصة

160,100

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اربيل – السعر في البورصة

160,650

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السليمانية – السعر في البورصة

160,500

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الموصل – السعر في البورصة

160,500

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