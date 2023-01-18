2023/01/18 | 12:10 - المصدر: المورد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- جنايات واسط تصدر حكماً بالسجن لمدة عامين بحق مدير معمل غاز الكوت هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع المورد نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2023/01/18 | 12:10.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع المورد نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (جنايات واسط تصدر حكماً بالسجن لمدة عامين بحق مدير معمل غاز الكوت) نشر أولاً على موقع (المورد نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (جنايات واسط تصدر حكماً بالسجن لمدة عامين بحق مدير معمل غاز الكوت) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المورد نيوز).