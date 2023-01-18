بكمين محكم: الحشد الشعبي واستخباراته يفككون عصابة مخدرات تتنقل بين كربلاء والنجف

2023/01/18 | 12:13 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بعملية نوعية استخبارية فكك لواء 13

الطفوف حشد شعبي و معاونية الاستخبارات

والمعلومات في هيئة الحشد الشعبي عصابة

تتاجر بالمخدرات تتنقل بين محافظتي

كربلاء والنجف ."

وقال أمر لواء 13 الطفوف قاسم مصلح

لوك

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