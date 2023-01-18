ضبط 17 شاحنة مخالفة عند مداخل العاصمة بغداد

2023/01/18 | 12:15 - المصدر: السومرية نيوز

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السومرية نيوز – أمنأعلنت هيئة الكمارك العامة، اليوم الأربعاء، ضبط 17 شاحنة مخالفة للشروط والضوابط الاستيرادية النافذة عند مدخل العاصمة بغداد.

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