أحدهم شارك بتفجير دورية امنية.. الإطاحة بـ 5 إرهابيين

2023/01/18 | 12:15 - المصدر: السومرية نيوز

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السومرية نيوز – أمنأعلنت وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية في وزارة الداخلية، اليوم الأربعاء، الإطاحة بخمسة إرهابيين خطرين في بابل.

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