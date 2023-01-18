بينهم امرأة.. اعتقال 27 متهماً بنقل وتجارة المخدرات في ست محافظات

2023/01/18 | 12:15 - المصدر: السومرية نيوز

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السومرية نيوز – أمنأعلن جهاز الامن الوطني، اليوم الأربعاء، القاء القبض على 27 متهماً في ست محافظات بينها العاصمة بغداد.

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