2023/01/18 | 12:19 - المصدر: وكالة النبأ

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تم تدوين اقوال الإرهابيين، ابتدائيا وقضائيا بالاعتراف.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (وكالة الاستخبارات: القبض على خمسة إرهابيين خطرين في بابل) نشر أولاً على موقع (وكالة النبأ) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (وكالة الاستخبارات: القبض على خمسة إرهابيين خطرين في بابل) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة النبأ).