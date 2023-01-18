"القوات الأميركية صديقة للعراق".. هل يدفع السوداني ضريبة تصريحاته الأخيرة للصحافة الغربية؟

2023/01/18 | 12:20 - المصدر: الجزيرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- حديث رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني عن وجود القوات الأميركية في البلاد ووصفه لها بالصديقة، فتح الباب أمام عدّة سيناريوهات إزاء مستقبله ووضعِه داخل تحالف الإطار التنسيقي المسيطر على البرلمان.

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