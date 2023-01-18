2023/01/18 | 12:29 - المصدر: المسلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- 18 يناير، 2023 بغداد/المسلة: رد المتحدث باسم عصائب أهل الحق، محمود الربيعي على تقرير معهد...

ظهرت المقالة الربيعي يرد عبر المسلة على معهد واشنطن: موقف العصائب من الوجود الامريكي ثابت..



وندعو الحكومة الى تطبيق قرار البرلمان أولاً على المسلة.

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