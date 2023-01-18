2023/01/18 | 12:30 - المصدر: ساحات التحرير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- على الرغم من شهرتهما الطاغية عربياً ونجوميتهما الكبيرة، فإن الفنان العراقي ماجد المهندس، الذي يحمل الجنسية السعودية، والإماراتية أحلام، لم يسبق لهما الغناء في أي من المدن العراقية إطلاقاً.وغاب المهندس وأحلام عن الحفلات الجماهيرية في العراق، حالهما حال معظم … Readmore

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (ماجد المهندس وأحلام يغنيان في العراق لأول مرة) نشر أولاً على موقع (ساحات التحرير) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (ماجد المهندس وأحلام يغنيان في العراق لأول مرة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (ساحات التحرير).