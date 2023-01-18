واقع العلاقات الصينية ــ الأوروبية

2023/01/18 | 12:30 - المصدر: ساحات التحرير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شهدت العلاقات الصينية الأوروبية خلال السنوات القليلة الماضية فترات مد وجزر على خلفية الصراع التجاري بينهما، ونتيجة السيطرة الصينية شبه المطلقة على مجموعة من القطاعات الاقتصادية الاستراتيجية ذات الصلة بالصناعات التحويلية التي تحتفظ فيها الصين بالريادة على المستوى العالمي، وعليه … Readmore

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