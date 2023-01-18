2023/01/18 | 12:42 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ المركز الخبري الوطني أفادت هيئة النزاهة الاتحاديَّة، اليوم الأربعاء، بصدور أمر استقدامٍ بحقِّ المُدير العام لبلديَّة المنصور في أمانة بغداد السابق؛ لإحداثه عمداً ضرراً بأموال ومصالح الأشخاص المعهود بها إليه.وأشارت دائرة تحقيقات الهيئة […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص استقدام مدير عام سابق في أمانة بغداد المركز الخبري الوطني.

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