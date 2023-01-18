عمليات بغداد: توجيهات أمنية عليا في حال فوز العراق بكأس خليجي 25

2023/01/18 | 12:42 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ المركز الخبري الوطني أعلنت قيادة عمليات بغداد، اليوم الأربعاء، صدور تعليمات أمنية عليا حال فوز العراق في خليجي 25.وذكر بيان للقيادة تلقاه / المركز الخبري الوطني/أن “الفريق الركن قائد عمليات بغداد ترأس مؤتمراً […]

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