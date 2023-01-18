قاومت وأفلتت من قبضته.. كاميرا مراقبة ترصد لحظة محاولة اختطاف رجل لموظفة كشك بيع القهوة

2023/01/18 | 12:47 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- نشر قسم شرطة مدينة أوبورن في ولاية واشنطن الأمريكية، مقطع فيديو لحادثة محاولة اختطاف على مواقع التواصل الاجتماعي.ظهر في الصورة رجلاً في شاحنة صغيرة يمسك بذراع امرأة وهي ترد إليه باقي النقود.

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