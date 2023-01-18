أمجد عطوان يدعو الجماهير للاحتفال بطريقة حضارية والابتعاد عن إطلاق العيارات النارية

2023/01/18 | 12:48 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ دعا لاعب منتخبنا الوطنيّ لكرة القدم، أمجد عطوان، الجماهيبر العراقية إلى الابتعاد عن إطلاق العيارات النارية في حال فوز المنتخب الوطني والتتويج بكأس الخليج.وقال عطوان في المؤتمر الصحفي الذي عقد صباح اليوم الأربعاء في فندق مناوي باشا، إن “لا أحد يعرف أنه ضمن التشكيلة النهائية حتى الساعات الأخيرة من المباراة، وهذا دليل […]

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