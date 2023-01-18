العراق.. السياب وإسهاماته في الشعر العربي

2023/01/18 | 12:57 - المصدر: الجزيرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وضعت بطولة خليجي 25 مدينة البصرة في الواجهة، وقربتها إلى طيف واسع من الجمهور، كما سلطت الضوء على مشاهير المحافظة وأبرزهم الشاعر الراحل الكبير بدر شاكر السياب.

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