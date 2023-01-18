أسباب تراجع الثروة السمكية في العراق

2023/01/18 | 12:57 - المصدر: الجزيرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أصبحت الثروة السمكية في العراق غير قادرة على سد الحاجة الداخلية بسبب تراجع الإنتاج، نتيجة انخفاض مستوى المياه في أنهار العراق، والصيد الجائر بالسم والكهرباء.

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