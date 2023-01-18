زلزال بقوة 7 درجات يضرب شرق إندونيسيا

2023/01/18 | 13:00 - المصدر: قناة التغيير

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جاكرتا – (أ ف ب)ضرب زلزال بقوة سبع درجات قرب جزر مالوكو في شرق إندونيسيا الأربعاء، وفق المعهد الأمريكي للمسح الجيولوجي، ما أدّى إلى إطلاق تحذير من حدوث تسونامي في المنطقة.ويقع مركز الزلزال على بُعد 150 كيلومتراً شمال غرب جزيرة هالماهيرا في شرق إندونيسيا وعلى عمق 48 كيلومتراً.وتحدّث مركز التحذير من التسونامي في المحيط الهادئ التابع لمصلحة الأرصاد الجوية في هاواي عن «احتمال حدوث موجات تسونامي خطرة» على بعد 300 كيلومتر من مركز الزلزال.وحصل الزلزال قرابة الساعة 13:06 بالتوقيت المحلي (06,06 بتوقيت غرينتش).وعُدّلت قوة الزلزال إلى 7,0 درجات بعدما أبلغ المعهد الأمريكي للمسح الجيولوجي عن قوة 7,2 درجة في وقت سابق.وحذّرت وكالة الأرصاد الجوية وعلم المناخ والجيوفيزياء الإندونيسية من احتمال حدوث هزات ارتدادية.وتقع إندونيسيا على «حزام النار» في المحيط الهادئ، حيث تلتقي الصفائح التكتونية وتشهد جراء ذلك بانتظام زلازل أو ثوران براكين.في 21 تشرين الأول / نوفمبر، ضرب زلزال بقوة 5,6 درجة بلدة سيانجور في غرب جاوا ما أدى إلى مقتل 602 شخص.في 26 كانون الأول / ديسمبر 2004، تسبب زلزال كبير وقع قبالة سومطرة في حدوث تسونامي في المحيط الهندي أودى بحياة أكثر من 230 ألف شخص في أماكن بعيدة مثل سريلانكا والهند وتايلاند.

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