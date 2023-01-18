16 قتيلاً بينهم وزير الداخلية الأوكراني في تحطّم مروحية قرب روضة أطفال

2023/01/18 | 13:00 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

كييف (أوكرانيا) – أ ف ب

قُتل 16 شخصاً بينهم وزير الداخلية الأوكراني وطفلان جرّاء تحطّم مروحية قرب روضة أطفال صباح الأربعاء في منطقة كييف، بحسب ما أعلنت الشرطة الأوكرانية.

وقالت الشرطة في بيان: «لدينا معلومات عن 16 قتيلاً بينهم طفلان».



وأشارت أيضاً في بيانها إلى مقتل وزير الداخلية ومساعده الأول ومسؤول كبير آخر كانوا على متن المروحية.

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