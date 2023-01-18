القضاء: صدور مذكرات قبض جديدة بحق عدد من المتهمين بقضية الامانات الضريبية

2023/01/18 | 13:04 - المصدر: وكالة النبأ

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تم بحث مواصلة الجهود المبذولة لاسترجاع أموال الدولة المتحصلة من جرائم الفساد الإداري وفق الاليات القانونية.

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